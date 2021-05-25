AB'den üye ülkelere 14,1 milyar euro istihdam desteği

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "Sure" adlı istihdam koruma programı kapsamında talepte bulunan 12 üye ülkeye finansal destek sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, ülkelerin istihdam programlarında kullanılmak üzere İspanya'ya 3 milyar 370 milyon euro, Yunanistan'a 2 milyar 540 milyon euro, Portekiz'e 2 milyar 410 milyon euro, Belçika'ya 2 milyar euro, Polonya'ya 1 milyar 560 milyon euro, İtalya'ya 751 milyon euro, Bulgaristan'a 511 milyon euro, Litvanya'ya 355 milyon euro, Estonya'ya 230 milyon euro, Malta'ya 177 milyon euro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 124 milyon euro ve Letonya'ya 113 milyon euro kredi verildiği kaydedildi.

Söz konusu finansal desteğin, salgın nedeniyle üye ülkelerde istihdamı korumak için yapılan kamu harcamalarına katkı sağlayacağına dikkat çekilen açıklamada, program kapsamında talepte bulunan 19 AB ülkesine toplam 94,3 milyar euro kaynak aktarılacağı ifade edildi.

COVID-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programıyla üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar euroluk kredi teminatı vermişti. Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından fon topladı. Komisyon, bu kaynakla ülkelerin kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli krediler sağlamaya başladı.