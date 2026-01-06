AB'den Venezuela açıklaması: Rodriguez meşru lider değil

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu askeri müdahaleyle alıkoymasının ardından geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez'i ülkenin meşru lideri olarak tanımadığını açıkladı.

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Venezuela'daki yetkinin bir seçim süreci sonucunda verildiğini ancak bu sürecin halkın demokratik değişim talebine karşılık vermediğini ifade eden Hipper, ülkenin geleceğinin demokratik dönüşüme zemin hazırlayacak kapsayıcı bir diyalog yoluyla şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

"Maduro'yu meşru lider olarak kabul etmedik"

Bu sürece demokratik yollarla seçilmiş muhalefet temsilcilerinin de dahil edilmesi gerektiğini belirten Hipper, AB'nin mevcut tutumunun değişmediğini söyledi. Hipper, "Başkan Maduro'yu meşru lider olarak kabul etmedik. Durum Rodriguez için de geçerli. Ancak kendi çıkarlarımızı korumak ve ilkelerimizi muhafaza etmek için Venezuelalı yetkililerle hedefli angajmanımızı sürdüreceğiz" dedi.

ABD'nin Maduro'yu alıkoymasının ardından, Devlet Başkanı Yardımcısı olan Delcy Rodriguez, Ulusal Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti. Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun yokluğu nedeniyle idari sürekliliğin ve ülkenin bütüncül savunmasının sağlanması amacıyla devlet başkanlığına ait yetkilerin geçici olarak Rodriguez'e devredilmesine karar vermişti. Venezuela ordusu da bu karara destek açıklamıştı.

Sol görüşlü bir aileden gelen ve Hugo Chavez döneminden bu yana çeşitli görevlerde bulunan 57 yaşındaki Rodriguez, 2017 yılından bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.