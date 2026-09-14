AB'den yapay zeka şirketlerine net mesaj: Güvenliği siz kanıtlayacaksınız

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa pazarına sunulan yapay zeka sistemlerinin güvenli olduğunu kanıtlama sorumluluğunun şirketlere ait olduğunu açıkladı. AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının güvenlik gerekçesiyle yavaşlatılması tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin teknolojik yenilikleri desteklediğini belirten Regnier, Yapay Zeka Yasası kapsamında belirlenen güvenlik standartlarından taviz verilmeyeceğini vurguladı. Regnier, "En yeni ve yenilikçi modellerin Avrupa'da kullanılmasını istiyoruz ancak güvenlik standartlarımızdan taviz vermeyeceğiz." dedi.

"Yükümlülük şirketlere ait"

AB kurallarına uyumun şirketlerin tercihine bırakılmadığını belirten Regnier, "Yükümlülük şirketlere ait. Hizmetlerinin vatandaşlarımız tarafından güvenli biçimde kullanılabileceğini kanıtlamak zorundalar." ifadelerini kullandı.

AB Siber Güvenlik Ajansının (ENISA) en gelişmiş yapay zeka modellerinin çoğuna erişebildiğini ve bu sistemleri test ettiğini hatırlatan Regnier, Yapay Zeka Yasası'nın uygulanmaya başladığını ve şirketlere ilk bilgi taleplerinin gönderildiğini söyledi.

Tartışmalar, Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin yapay zeka sistemlerinin kontrolüne ilişkin artan endişeler nedeniyle şirketlere modellerin geliştirilme hızını düşürme çağrısı yapmasıyla gündeme gelmişti. Elon Musk ve OpenAI CEO'su Sam Altman da Amodei'nin çağrısına destek vermişti.