AB'den yapılan hayvancılık ürünleri ithalatına Rusya'dan yasak kararı

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi, Avrupa Komisyonu'nun kıtadaki şap hastalığına yönelik aldığı önlemlerin yetersiz bulunduğuna ilişkin açıklamasında, 20 Ocak’tan itibaren AB'den tüm hayvancılık ürünlerine ithalat yasağı getirildiği bildirildi.

360 ton domuz eti incelemeye alınacak

27 Aralık 2024'ten bu yana Güney Kore'ye teslim edilen tüm Alman domuz eti ürünlerine şap virüsü testlerinin yapılacağını açıklayan Güney Kore Tarım Bakanlığı, Almanya'dan yapılan tüm domuz eti ithalatını yasakladı. Hollanda ise Almanya'dan besi amaçlı buzağı ithalatını durdurdu... 360 ton Alman domuz eti için karantina incelemesi yapılması bekleniyor.