AB'den yasa dışı İsrail yerleşim yerleri raporu

18 Aralık 2017

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında 2017'nin ilk 6 ayında yaklaşık 8 bin yasa dışı yerleşim birimi inşasına devam ettiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerine ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, 2017'nin ilk 6 ayında İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 8 bine yakın yeni yerleşim birimi plan ve inşa sürecine devam ettiği belirtildi.

Yasa dışı yerleşimlerin tamamlanması halinde gelecek yıllarda 30 bin civarında İsraillinin yasa dışı biçimde Batı Şeria'ya ve Doğu Kudüs'e yerleşeceğine dikkat çekilen raporda, mevcut İsrail karakollarının geriye dönük olarak yasal hale getirilmesi, ev ve kamu binaları inşası ve Filistin topraklarının İsrail toprağı ilan edilmesi gibi yasa dışı yöntemlerle yerleşimlerin genişlemesinin gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Raporda, Doğu Kudüs'te 208 bin, Batı Şeria'da 399 bin civarında İsrailli yerleşimcinin işgal altındaki Filistin topraklarında yaşadıkları kaydedilerek, devam eden İsrail yerleşim genişlemesinin BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca uluslararası hukuka aykırı ve AB politikasıyla uyumsuz olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA