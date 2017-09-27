AB'den yeni sığınmacı planı

27 Eylül 2017

Avrupa Birliği (AB), zorunlu kota sistemiyle 2 yıl içinde Yunanistan ve İtalya'dan 160 bin sığınmacı alma planının başarısız şekilde dün sona ermesinin ardından yeni sığınmacı planı önerisinde bulundu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "AB, yeni yerleştirme programı çerçevesinde gelecek 2 yıl içinde üye ülkelere korunmaya muhtaç 50 bin sığınmacıyı yerleştirme teklifinde bulunuyor." ifadesi yer aldı.

Sığınmacılara yasal yollardan göç etme imkanı verilmesinin, sığınmacıların hayatını kurtarma ve kaçakçılarla mücadele açısından önemli olduğu belirtilen açıklamada, yeni sığınmacı planının Ocak 2019'a kadar süreceği bildirildi.

Açıklamada, üye ülkelerin yeniden yerleştirme çabalarına destek olmak için Komisyonunun 500 milyon euro bütçe ayırdığı aktarıldı.

Ağırlık Afrika'ya kaydı

Türkiye ve Ortadoğu'daki ülkelerden sığınmacı yerleştirme çalışmalarının devam etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Asıl odak noktası Kuzey Afrika ve Afrika boynuzuna kaymalı. Üye ülkelere, özellikle Libya, Mısır, Nijer, Sudan, Çad ve Etiyopya'dan sığınmacı yerleştirmeli." ifadeleri kullanıldı.

Sığınmacı planı başarısız olmuştu

AB Komisyonu, 2015'te İtalya ve Yunanistan'dan 160 bin sığınmacının üye ülkelere zorunlu yerleştirilmesini öngörmesine rağmen toplam 29 bin sığınmacı yerleştirilmişti.

Diğer yandan AB, 2015 yılında kabul ettiği başka bir plan kapsamında Türkiye, Lübnan ve Ürdün'den 22 bin 504 sığınmacıyı yeniden yerleştireceğini açıklamış, bu sayı da 17 bin civarında kalmıştı.

Kaynak: AA