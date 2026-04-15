AB’den zorbalığa karşı: 'dijital yaş doğrulama uygulaması'

Çocuklar arasında şiddet eylemleri ve akran zorabalığı artarken Avrupa Birliği (AB) Komisyonu çocukları çevrim içi ortamda korumayı amaçlayan "dijital yaş doğrulama uygulaması"nı yakında devreye alacaklarını açıkladı.

Her 6 çocuktan biri zorbalığa maruz kalıyor

Von der Leyen, dijital teknolojilerinfaydaları kadar çocukların çevrim içi güvenliği açısından ciddi riskler de barındırdığını vurgulayarak, "Mevcut durum son derece endişe vericidir. Her 6 çocuktan biri çevrim içi zorbalığa maruz kalıyor. Her 8 çocuktan biri ise başka bir çocuğa çevrim içi zorbalık yapıyor." dedi.

Von der Leyen sosyal medya platformlarının son derece bağımlılık yaratan tasarımlar sunduğunu, "sonsuz kaydırma özelliğinin" bu bağımlılığı beslediğini söyledi.

Kimlikle doğrulama

Avrupa yaş doğrulama uygulamasının teknik olarak hazır olduğunu ve yakında kullanıma sunulacağını bildiren von der Leyen, "Bu uygulama, kullanıcıların çevrim içi platformlara erişirken yaşlarını doğrulamalarını sağlayacak. Tıpkı mağazalarda alkollü içecek satın alırken yaş kontrolü yapılması gibi." diye konuştu.

Von der Leyen, şöyle devam etti:

"Birincisi, kullanıcı dostu. Uygulamayı indiriyorsunuz, pasaport ya da kimlik kartınızla kuruyorsunuz ve çevrim içi hizmetlere erişirken yaşınızı doğruluyorsunuz. İkincisi, en yüksek gizlilik standartlarına sahip. Kullanıcılar yaşlarını kanıtlarken başka hiçbir kişisel bilgilerini paylaşmak zorunda kalmayacak. Basitçe söylemek gerekirse tamamen anonimdir. Kullanıcılar takip edilemez. Üçüncüsü, telefon, tablet, bilgisayar olmak üzere tüm cihazlarda çalışıyor. Son olarak tamamen açık kaynaklıdır. Herkes kodunu inceleyebilir. Bu sayede ortak ülkelerimiz de bu sistemi kullanabilir. Bu çok önemli. Aynı zamanda çevrim içi platformlar da bu yaş doğrulama uygulamasını kolaylıkla kullanabilir. Artık hiçbir mazeret kalmadı."

Fransa, Danimarka, Yunanistan, İtalya, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İrlanda'nın bu konuda öncü konumda olduğunu ve uygulamayı ulusal dijital cüzdanlarına entegre etmeyi planladığını belirten von der Leyen, "Diğer ülkelerin ve özel sektörün de kısa sürede bunu takip etmesini umuyorum. Bu uygulama ebeveynlere, öğretmenlere ve bakıcılara çocukları korumak için güçlü bir araç sunacak." değerlendirmesinde bulundu.