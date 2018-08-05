ABD'li aktör Steven Seagal Rusya için çalışacak

05 Ağustos 2018

Rus vatandaşlığı alan ABD’li aktör Steven Seagal, Rusya ile ABD arasındaki insani ilişkilerden sorumlu özel temsilci olarak atandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Seagal’ın, son dönemde ilişkileri bozulan Rusya ile ABD arasındaki insani ilişkilerden sorumlu özel temsilci olarak atandığı belirtildi.

Seagal’ın Rusya ile ABD arasındaki insani ilişkilere odaklanacağına işaret edilen açıklamada, “Seagal, Rusya Dışişleri Bakanlığı adına kültür, sanat, sosyal ve gençlere yönelik alanlarda da çalışmalarda bulunacak.” ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçiliği'ne benzer bir görevde bulunacak Seagal’ın, söz konusu çalışmalar için herhangi bir ücret almayacağı bildirildi.

Aksiyon filmlerinin tanıdık yüzü ABD’li aktör Seagal, 2016’da Rus vatandaşlığı almıştı.

Kaynak: AA