ABD'li bakandan Çin'de piyasa reformları çağrısı

Gerilimin arttığı ABD ile Çin arasındaki ilişkileri iyileştirmek için Pekin'e giden Yellen, katıldığı görüşmelerin içeriğini Çin'deki Amerikan Ticaret Odası'nda (AmCham) yaptığı konuşmada anlattı. Verilen bilgiye göre Yellen, Çin Başbakanı Li Qiang ile yaptığı görüşmede ABD'nin Çin'e karşı "Kazanan her şeyi alır" yaklaşımında olmadığına işaret etti.

ABD'li Bakan, Çin'e yaptığı ziyaretin iki rakip arasında daha düzenli bir iletişimi sağlamasını umduğunu ve Washington'un ulusal güvenliğini korumaya yönelik herhangi bir adımının ilişkilerini "gereksiz yere" tehlikeye atmaması gerektiğini belirtti:

"Kazanan her şeyi alır yaklaşımıyla değil, adil kurallarla zaman içinde her iki ülkeye de fayda sağlayabilecek sağlıklı ekonomik rekabet istiyoruz." Yellen, ayrıca Pekin yönetimini son yıllardaki hızlı büyümesini destekleyen daha piyasa odaklı uygulamalara geri dönmeye çağırdı. Ardından da "Piyasa reformlarına geçmek, Çin'in yararına olacak" diye konuştu.

Eski başbakanla "önemli görüşmeler" yaptı

Bir ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi de Yellen'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yakın dostu olan Çin'in eski başbakan yardımcısı ve ekonomist Liu He ile "önemli" görüşmeler yaptığının altını çizdi. Ancak bu görüşmeyle ilgili içerik açıklanmadı.