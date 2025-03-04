ABD'li bakandan 'ek vergi' değerlendirmesi! Çinlileri etkilemeyeceğini düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, 'ticaret savaşları'nda Çin'e getirdiği ek vergiyi dün gece yüzde 20'ye çıkarırken, Çin buna yüzde 10 ila yüzde 15 ek vergiyle karşılık verdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'e getirilen ek vergileri ve şirketlerin bunun karşısında nasıl pozisyon alacağını değerlendirdi.

Fox News'e konuşan Bessent, Çinli üreticilerin bir gecede yürürlüğe giren ABD gümrük vergilerini absorbe edeceğinden emin olduğunu söyledi.

ABD'li bakan, ABD'nin Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergileri konusunda geçiş sürecinde olduğunu belirterek “Çinli üreticilerin gümrük vergilerini yiyeceğinden, fiyatların artmayacağından son derece eminim. Kanada ve Meksika ile bir geçiş sürecinin ortasında olduğumuzu düşünüyorum” dedi.