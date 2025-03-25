ABD'li Demokrat senatörlerden Trump'a TikTok çağrısı!

ABD'li Demokrat senatörler Cory Booker, Edward J. Markey ve Chris Van Hollen, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanması konusunda Trump'a bir mektup yazdı.

Trump yönetiminin, TikTok'un ABD'de kullanımda kalmasını sağlamak üzere Kongre ile işbirliği yapması çağrısında bulunulan mektupta, bu konuda halihazırda yürütülen çalışmalar hakkında ek bilgi talep edildi.

Yasak kararı 16 Ekim 2025'e uzatılacak mı?

Amerikan firmasına satılmaması halinde TikTok'un ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 5 Nisan'a kadar askıya alınmasına yönelik kararda sürenin genişletilmesi talep edilen mektupta, daha önce bu sürenin 16 Ekim 2025'e kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısının "Senato'daki Cumhuriyetçiler tarafından engellendiğine" işaret edildi.

Mektupta, "Anlaşmayı tamamlamak için ek zamana ihtiyacınız varsa, Senato Cumhuriyetçilerini tasarımızı geçirmeye yönlendirmenizi ve şirketlere TikTok'u önümüzdeki birkaç ay boyunca çevrim içi ve uygulama mağazalarında tutmak için yasal kesinlik sağlamanızı istiyoruz" ifadesi kullanıldı.