ABD'li dev havayolundan aşısız çalışanları için yeni karar

American Airlines, COVID-19 aşısı olmayan çalışanlarının, koronavirüs hastalığına yakalanması durumunda gelecek aydan itibaren özel izinli sayılmayacaklarını ve karantinada kaldıkları süre boyunca hastalık izinlerini kullanmak zorunda kalacaklarını duyurdu.

Şirket duyuruda, "FDA onaylı bir aşı olduğu göz önüne alındığında, pandemi izni yalnızca aşıları tam olan çalışanlara verilecektir." ifadeleri yer aldı.

United Airlines da geçen ay yurtiçinde görev alan tüm çalışanlarına COVID-19 aşısını zorunlu kıldığını duyurmuştu.

Diğer bir hava yolu taşıyıcısı olan Alaska Air, 3 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada, koronavirüs hastalığına yakalanan aşısız çalışanlarının ücretli izin hakkını kaldırdığını belirtti.

Hava yolu şirketi, tüm yeni işe alınan çalışanları için aşı zorunluluğu getirirken, aşı kartını temin eden çalışanları için 200 dolar ödeyeceğini açıkladı.