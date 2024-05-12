ABD'li gazeteci İstanbul'daki saç ekim sürecini anlattı

ABD'li gazeteci Spencer Macnaughton, arkadaşı Bennett'in tavsiyesi üzerine saç ektirmek için İstanbul'a geldi. Türkiye'ye yaptığı seyahatten yaklaşık 8 ay sonra Macnaughton'ı saçlarıyla etkileyen Bennett, ABD'li gazetecinin seç ektirme sürecinin danışmanı oldu.

Sağlık Turizmi Derneği verilerine göre Türkiye, 2022 yılında yaklaşık bir milyon kişi saç ekimi için Türkiye'ye seyahat etti ve yaklaşık 2 milyar dolar harcadı.

Bussines Insider'da yer alan habere göre, son yirmi yılda büyük bir küresel iş haline gelen saç ektirme sektörü, 2024 yılı sonuna kadar 11 milyar doların üzerinde bir değere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Şimdiye kadar, umut verici ilaçlar ve tedavi yöntemleri ortaya çıkmış olsa da hiçbiri nakil kadar etkili olamadı ve Türkiye'nin bu konuda gidilecek en ünlü adres olmasına engel teşkil etmedi.

Saç dökülmesinin derin acısı

2015 yılında, 24 yaşındayken, saç dökülmesinin başladığını fark eden Macnaughton, sekiz yıl boyunca dökülmenin devam etmesi sebebiyle kendine olan öz saygısında azalma yaşadığını belirtti.

Saçlarındaki dökülmeyi önlemek isteyen ABD'li gazeteci, FDA onaylı ilaçları kullansa da kelliğe giden sürece engel olamadığını ve saç dökülmesinin derin acısı ile anti depresan kullanmaya başladığını ifade etti.

Macnaughton, yaşadığı duygu durumunun ardından aldığı kararı şöyle aktardı:

"Gazeteci şapkamı taktım ve araştırmaya koyuldum. İnternetteki bazı olumsuz yorumlar dışında Bennett'in doktoru Dr. Serkan Aygın saygın görünüyordu. Prestijli yayınlarda güvenilir bir uzman olarak gösteriliyordu, saç ekimi cerrahisindeki yenilikler için bir ödül kazanmıştı ve ABD'deki saygın üniversitelerden ve tıp merkezlerinden üyeleri içeren bir organizasyon olan Uluslararası Dermatoloji Derneği'nin bir üyesiydi."

Dünyanın saç ekimi başkenti İstanbul

Berberi de dahil olmak üzere tanıdığı dört kişinin Dr. Aygın'a saç ektirdiğini bilen Macnaughton, İstanbul'a gittiği uçakta saç ektirmek için İstanbul'a gelen iki kişiye denk geldi.

Sağlık Bakanlığı'nın, saç ekimi için kliniklere vergi indirimleri ve çeşitli imkanlar sunduğunu belirten Macnaughton, Türkiye'de hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle dünyaya göre Türkiye'de saç ekiminin daha ucuz olduğunu söyledi. Macnaughton, bu sebeple Türkiye'de "2019'dan bu yana sağlık turizmi yüzde 50'den fazla artış gösterdi." dedi.

ABD'de saç ekim maliyetlerinin 10 bin ila 20 bin dolar arasında değiştiğini aktaran Macnaughton, Türkiye'de bu işlem için dört yıldızlı bir otelde üç gece konaklama, havaalanından ve otelden kliniğe ulaşım, operasyonun kendisi, operasyon sonrası bakım olmak üzere 3 bin 500 dolar tuttuğunu vurguladı.

"Hadi yapalım"

"Aygın'ın kliniğinde, dünyanın dört bir yanından gelmiş düzinelerce kel erkeği kanepelerde gergin bir şekilde otururken buldum." ifadesinde bulunan Macnaughton, Aygın'ın kliniğinde 20 doktor, 80 teknisyen ve sekiz anestezi uzmanının günde 20 ila 22 nakil gerçekleştirdiğini aktardı.

Aygın'ın kliniğinde kendisini "oyuncu seçim sürecinde gibi hissettiğini" belirten ABD'li gazeteci, Aygın'ın çocukluğundan beri erkek saçına takıntılı olduğunu söylediğini ve Aygın'ın "Bizler güzelliğin avcılarıyız" dediğini söyledi.

Macnaughton, "yaşına uygun" bir değişiklik istediğini vurgulamasının ardından hala saç çıkan bölgelerden 4 bin greft alınacağı ve her bir greftten 2 ya da 3 tel çıkması ile ortalama 8 bin 300 yeni saç telinin çıkacağı bilgisini öğrendi.

Yeni saç çizgisi çizilen Macnaughton, Aygın'ın çizdiği yeni saç yapısına cevap olarak "Hadi yapalım şunu" dedi.

ABD'li gazeteci, en korkutucu kısmın başlangıçta olduğunu ve 30 dakika boyunca anestezi için başının arka bölümüne iğneler yapıldığını ifade etti.

Macnaughton, Teknisyenlerin kazak örmeye benzettiği operasyonun 3 saat sürdüğünü ve el beceresi ile dayanıklılık gerektirdiğini vurguladı.

Operasyonun beşinci saatinden itibaren sersemlemiş hissetiğini söyleyen Macnaughton, en acı verici kısmın sakaldan alınan saç kökleri olduğunu, canı çok yandığını için bağırdığını, bu sebeple yüzüne anestezi iğnesi yapıldığını belirtti.

Operasyonun 8 saat sürdüğünü ifade eden Macnaughton, operasyon sonrasına ilişkin şöyle konuştu:

"Operasyon bittiğinde saç derim ve sakalım aşırı hassas ve kanlıydı ve başımla boynumda bandajlarla uyumak zorunda kaldım. Ancak ameliyat sonrasında çok fazla ağrı olmadı. Otel odama geldiğimde bir ağrı kesici daha aldım ve bebekler gibi uyudum."

Saç ekimin operasyonun sadece operasyon ile sınırlı kalmadığını ve muhtemelen saç uzatıcı ilaçlar kullanmak durumunda kalacağını aktaran Macnaughton, "Ciddi sonuçların görülmesi yaklaşık 6-7 ay, nihai sonuçların görülmesi ise yaklaşık bir yıl sürecek. Ancak geçen ay boyunca saç çizgimde her gün yeni saç tellerinin olduğunu fark ettim. Artık arkadaşlarım ve ailemle fotoğraf çektirmek istiyorum. Zoom ve yüz yüze çalışma toplantılarında kendime daha çok güveniyorum." açıklamasında bulundu.