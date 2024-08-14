ABD'li gıda devi Mars, Pringles'ı üreten Kellanova'yı 29 milyar dolara satın aldı

Pringles ve Pop-Tarts ürünleriyle bilinen Kellanova şirketi, M&M’s, Snickers ve Skittles'ı üreten ABD'li gıda devi Mars tarafından satın alındı. Satın alma anlaşmasının tamamı nakit olmak üzere 29 milyar doları bulduğu belirtildi.

Kellanova'nın bir hissesi şu an 74,50 dolardan işlem görürken, satın almada hisse başına değerleme 83,50 dolar olarak belirlendi. Yakın zamanda duyurulması beklenen anlaşma, yılın en büyük satın almalarından biri. Mars şirketin 6 milyar dolarlık net borcunu da üstlenecek.

Kellanova'ın son bilançosunun beklentileri aşması, yıl sonu satış tahminlerini de artırmıştı.

50 milyar dolarlık ciro!

Dünyanın en büyük aile şirketlerinden Mars, yıllık 50 milyar doları aşan satışlara ve 150 binden fazla çalışanı olan bir iş gücüne sahip. Anlaşmanın ABD'nin rekabet gözlemcileri tarafından incelenmesi bekleniyor.