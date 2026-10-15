ABD'li havayolu devi uçuşlarını iptal ediyor: İki rota listeden çıkıyor

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ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinden American Airlines, Meksika'ya yönelik uçuş programını yeniden düzenliyor.

Simple Flying'in haberine göre şirket, 2024'ün başlarında başlattığı Phoenix-Tijuana hattındaki seferlerini düşük yolcu talebi nedeniyle 2 Ağustos 2026'da sonlandırdı.

Ağustos itibarıyla Meksika'da 30 noktaya uçuş gerçekleştiren American Airlines, ülkede en fazla şehre hizmet veren ABD merkezli havayolu şirketi olarak öne çıkıyordu.

En kısa Meksika uçuşu tarihe karıştı

Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı ile Tijuana Uluslararası Havalimanı arasındaki yaklaşık 467 kilometrelik rota, American Airlines'ın ABD'den Meksika'ya gerçekleştirdiği en kısa uçuştu.

Yaklaşık bir saat süren seferler, iki şehir arasındaki aile ve iş bağlantılarını güçlendirmek ve Meksika'nın daha az turistik bölgelerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlatılmıştı. Ancak beklenen yolcu sayısına ulaşılamaması, hattın iki yılı aşkın süre sonra kapanmasına yol açtı.

Tijuana'ya ulaşım nasıl sağlanacak?

Baja California Yarımadası'nın Meksika'nın geri kalanından coğrafi olarak ayrılması, Tijuana için hava ulaşımının önemini artırıyor.

Meksikalı havayolu şirketi Aeromexico, ülkenin farklı şehirlerinden Tijuana'ya günde 7 ila 9 uçuş düzenliyor. ABD'li yolcular da kente ulaşmak için bu bağlantılı seferlerden yararlanabiliyor.

Bir rota daha kapanıyor

American Airlines, Phoenix'ten Monterrey'e düzenlediği uçuşları da yetersiz talep nedeniyle Aralık 2026'ya kadar aşamalı olarak sonlandıracağını açıkladı. Şirket, Phoenix merkezli uçuş ağını gözden geçirirken yeterli yolcu trafiğine ulaşamayan güzergâhlarda kapasite azaltımına gidiyor.

Buna karşılık Cancun, Los Cabos ve Mexico City dahil Meksika'nın dokuz kentine seferler devam ediyor. Pasifik kıyısındaki Zihuatanejo'ya ise mevsimlik uçuşlar düzenleniyor.