ABD'li ilaç devinden 13 milyar dolarlık anlaşma
Bristol Myers Squibb, MyoKardia'yı 13 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Haberin ardından MyoKardia hisseleri yüzde 58.5 artışla 221 dolara yükseldi.
ABD'li ilaç devi Bristol Myers Squibb, kalp hastalığı tedavileri portföyünü desteklemek amacıyla MyoKardia'yı yaklaşık 13 milyar dolara satın alacağını duyurdu.
Bu yıl değeri neredeyse iki katına çıkan MyoKardia hisseleri açılış zili öncesi yüzde 58.5 artışla 221 dolara yükseldi.
Açıklamada, kanser ilaçlarına olan bağımlılığın bir kısmının azaltılmasının amaçlandığı belirtilirken, MyoKardia'nın geliştirdiği kalp ilacı, ABD ile Avrupa'da 200.000 insanı etkiliyor.
Anlaşmanın her iki şirketin yönetim kurulu tarafından onaylandığı ve 2020'nin dördüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.