ABD'li Merck, UNICEF'e 3 milyon Molnupiravir ilacı verecek

Şirket, düzenleyici izinlerin ardından bu yılın ilk yarısında 100’den fazla düşük ve orta gelirli ülkeye 3 milyon Molnupiravir ilacın dağıtımına başlanacağı belirtildi. Merck İcra Kurulu Başkanı Rob Davis, geçen hafta yaptığı açıklamada, tedarik zinciri sorunlarına rağmen şirketin 10 milyon doz ilaç üretebildiğini söylemişti.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 23 Aralık’ta New Jersey merkezli Merck firması tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen ve ağızdan hap şeklinde alınan Molnupiravir ilacına "acil kullanım" onayı vermişti.

Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğü bildirilmişti.