ABD'li milyarder Sheldon Adelson hayatını kaybetti

ABD'nin en zengin iş adamları arasında sayılan ve 40 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Sheldon Adelson'un öldüğü belirtildi.

Kurucusu ve sahibi olduğu ABD'nin en büyük kumarhane şirketi Las Vegas Sands'dan yapılan açıklamada, Adelson’un kansere bağlı komplikasyonlar nedeniyle dün gece California, Malibu’da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Las Vegas, Macau ve Singapur’da işlettiği büyük kumarhanelerden dolayı ABD’de "Kumarhaneler Kralı" olarak bilinen ve 40 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Adelson'un ismi, İsrail politikalarını destekleyen ülkedeki siyasilere yaptığı milyon dolarlık bağışlarla öne çıkıyordu.

Trump'a en fazla bağış yapan isimler arasında

Adelson ile eşi Miriam Ochsorn, 2016 seçim kampanyasında ABD Başkanı Donald Trump’a 83 milyon dolar bağışta bulunarak bireysel kategoride kayıtlarda en fazla bağış yapan isimler arasında yer almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 2009’da iktidara gelmesinde büyük katkısı olduğu savunulan ve Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararında da etkili olduğu dile getirilen Adelson, büyükelçiliğin taşınması için 14 Mayıs 2018'de Kudüs'te düzenlenen törendeki protokolde en ön sırada ağırlanmıştı.

Boston'da doğup büyüyen Adelson'un, kumarhanelerinin bulunduğu Las Vegas’ta bugün düzenlenecek anma töreninden sonra İsrail’de toprağa verileceği belirtildi.

Trump'tan Adelson için taziye mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Melania ve ben, Sheldon Adelson'ın ölümü nedeniyle hüzne kapıldık ve eşi Miriam'a, çocuklarına ve torunlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı. Adelson'ın, Amerikan rüyasını yaşadığını belirten Trump, "Sheldon'ın maharetleri, zekası ve yaratıcılığı ona büyük bir miras kazandırdı ancak karakteri ve yardımsever cömertliği onun ismini büyük yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Adelson'ın İsrail'in büyük bir destekçisi olduğunun altını çizen Trump, Adelson'ın ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğinin tanınması, İsrail ile komşularının barışması konularında çabaladığını anımsattı. Trump, "Sheldon ailesine, ülkesine ve onunla bağdaştırdığımız tüm değerlere sadıktı. Dünya büyük bir adamı kaybetti. Onu çok özleyeceğiz." açıklamasında bulundu.