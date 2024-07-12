ABD'li milyarderler, Başkan Biden’ın adaylığından endişeli

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi eski Başkan Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaştı.

81 yaşındaki Biden'ın, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememesi, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmasına neden oldu.

Bunun üzerine Demokrat Partili kesim ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşları, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yaptı. Bu kişiler arasında ABD Kongresinin Demokrat 7 üyesi de bulunuyor.

Demokrat Partiye binlerce dolar bağış yapan milyarder bağışçılar arasında da Biden'ın yarıştan çekilmesini isteyen isimlerin sayısı artıyor.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul etse de Trump'a karşı en iyi alternatifin kendisi olduğunu söyleyerek yarıştan çekilmeyeceğini açıkladı.

Biden'ın yarıştan çekilmesini isteyen ve ona destek veren bağışçılar şöyle:

Haim Saban

Prodüksiyon şirketi "BVS Entertainment’ın" kurucusu olan medya patronu ve Demokratların en büyük bağışçılarından Haim Saban, Biden’ı Orta Doğu politikalarından ötürü eleştiriyor.

Axios'un 10 Mayıs’ta yayımladığı habere göre, İsrail kökenli Saban, Biden'ın üst düzey yardımcılarına gönderdiği e-postada, "İsrail'i önemseyen Yahudi seçmenlerin, Hamas'ı önemseyen Müslüman seçmenlerden daha fazla olduğunu unutmayalım." ifadesini kullandı.

Reed Hastings

Demokrat Parti bağışçılarından ve Netflix’in kurucu ortağı Reed Hastings, New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, Biden’ın güçlü demokrat liderlere, Trump’ı yenmesi için izin vermesi gerektiğini ifade ederek Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulundu.

Hastings, büyük bağışçılar arasında Biden'a kamuoyuna açık olarak başkanlık yarışından çekilmesini söyleyen ilk kişi oldu.

George Clooney

Demokrat Partinin en büyük bağışçılarından aktör George Clooney, NYT'de yayımladığı makale ile Biden’a açıktan çekilme çağrısı yapan gruba katıldı.

Üç hafta önce düzenlenen bağış toplama etkinliğinde, Biden’ın yanında olduğunu hatırlatan Clooney, "Biden, 2010’daki hatta 2020’deki Biden değil, o canlı yayında şahit olduğumuz kişiydi. Parti liderlerimiz, bize, bizim gördüklerimizi 51 milyon insanın görmediğini söylemekten vazgeçmeleri gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Clooney, Kongre üyeleri ile yaptığı özel görüşmelerde, birçoğunun aynı görüşü dile getirdiğini öne sürdü.

Senato ve Temsilciler Meclisindeki Demokrat liderlerin, Biden’a "gönüllü olarak başkanlıktan çekilmesini" istemesi gerektiğini kaydeden Clooney, “Bu Başkan ile kasımdaki seçimi kazanamayacağız.” uyarısını yaptı.

Gideon Stein

"Moriah Fund" Başkanı Gideon Stein, başkanlık yarışıyla bağlantılı kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve siyasi örgütlere yapılması planlanan 3,5 milyon dolarlık bağışları durdurma kararı aldığını açıkladı.

Stein, Biden'ın çok etkili bir başkan olduğunu ancak kenara çekilmediği sürece bağışları durdurma kararı aldıklarını ifade ederek "Konuştuğum hemen hemen her büyük bağışçı, Donald Trump'ı yenmek için yeni bir adaya ihtiyacımız olduğuna inanıyor." dedi.

Abigail Disney

"The Walt Disney" şirketini kuran Roy Oliver Disney'in torunu Abigail Disney, 4 Temmuz’da CNBC’ye yaptığı açıklamada, Biden, yarıştan çekilene kadar yıllardır finanse ettiği partiye bağışları kesmeyi planladığını ifade etti.

Disney, Biden adaylıktan çekilene kadar Demokrat Partiye her türlü katkıyı durdurma niyetinde olduğunu belirterek "Bu, gerçekçiliktir, saygısızlık değil. Biden, iyi bir adam ve ülkesine takdire şayan bir şekilde hizmet etti ancak riskler çok yüksek. Eğer Biden istifa etmezse Demokratlar kaybedecek." diye konuştu.

Demokratların kaybetmesinin korkunç sonuçları olacağını savunan Disney, "Demokratlar, Biden'ın eksikliklerine tahammül ettiklerinin onda biri kadar Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in noksanlıklarına tahammül ederse bu seçimi farkla kazanabiliriz." dedi.

Karla Jurvetson

Önemli bir Demokrat bağışçı olan Karla Jurvetson, 2 Temmuz’daki açıklamasında, Biden istifa edene kadar bağışları durdurma konusundaki düşünceye katıldığını söyledi.

Jurvetson, ABD’deki lobi faaliyetlerini ve bağışları raporlayan OpenSecrets'e göre Demokratlara 5 milyon dolardan fazla bağış yaparak "bu dönemde ülke genelinde en çok bağış yapan ilk 50 kişi" arasında yer alıyor.

Federal Seçim Komisyonu (FEC) kayıtlarına göre, Jurvetson, bu dönemde "Biden Victory Fund'a" 200 bin doların üzerinde bağışta bulundu. Jurvetson, 2020'de Demokratlara 30 milyon dolardan fazla bağış yaptı.

Bill Ackman

Fon yönetim şirketi "Pershing Square Capital Management'ın" kurucusu Bill Ackman, daha önce Biden’ın bağışçılarından biri olmasına rağmen seçimin Trump ile Biden arasında geçmesi durumunda Trump’a oy vereceğini açıkladı.

Ari Emanuel

Spor ve eğlence organizasyonları düzenleyen Endeavor’un Üst Yöneticisi (CEO) Ari Emanuel, Biden'ın, "zihinsel ve fiziksel yetileri konusunda tam olarak şeffaf" davranmadıkları gerekçesiyle Biden'ın kampanya ekibini eleştirdi.

Emanuel de Biden'ın adaylıktan çekilmesini isteyenler arasında yer alıyor.

Marty Dolan

Eski bir bankacı ve yönetici olan Marty Dolan, CNN'e yaptığı açıklamada, partinin Biden'a olan güvenini sorgulayarak "Bence parti olarak görevimiz, 4,5 yıl boyunca bu işi yapabilecek birini aday göstermek. 'Partinin ve ülkenin 4,5 yıl daha bu işi yapabileceğine inandığı birini aday gösteriyor muyuz?' sorusu sorulmalı ve bence soruyu bu şekilde sorduğunuzda bu, sizi cevaba götürür." dedi.

Bu cevabın ne olduğu sorulduğunda ise Dolan, "Biden'ın 4,5 yıl daha ülkeyi yönetebileceğine dair partinin ve ülkenin güvenine sahip olduğuna inanmıyorum." dedi.

Mark Cuban

Milyarder yatırımcı Mark Cuban, CNN'e verdiği demeçte, varsayımsal bir eşleşmede Trump'tan daha iyi performans gösterebilecek “herhangi bir potansiyel yedek olup olmadığını öğrenmek” için anket görmek istediğini söyleyerek Biden'ı eleştirdi.

Cuban, Biden'ın, Trump ile katıldığı tartışma programındaki performansının "berbat" olduğunu ve Biden'ın yerine geçecek birinin "düşünülmeye değer" bulduğunu kaydetti.

Barry Charles Diller

Bir internet medya ve yayıncılık şirketi olan IAC'nin milyarder başkanı ve tasarımcı Diane von Fürstenberg'in eşi Barry Charles Diller, Biden'ın kampanyasına destek vermediğini açıkladı.

FEC verilerine göre, Diller, 2023'te Biden kampanyasına 6 bin 600 dolarlık katkı sağlarken genel seçimler için Başkan'a ve Demokrat Partinin Siyasi Eylem Komitesine 100 bin dolar verdi.

Christy Walton ve Michael Novogratz

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın varislerinden Christy Walton ve kripto yatırımcısı Michael Novogratz, Biden'ı "meşaleyi yeni nesil demokrat liderlere" devretmeye çağıran 100'den fazla kişiyle birlikte bir mektup imzaladı.

Washington Post gazetesinin haberinde, mektupta, Amerikan demokrasisinin tehlikede olduğu ve "yıkıcı bir kayıp" riskiyle karşı karşıya kaldığına inandıkları belirtildi.

Whitney Wilson

New York'un dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te önemli yatırımları bulunan Whitney Wilson, Biden'ı "Amerikan halkını, zihinsel olarak göreve uygunluğu konusunda kandırmakla" suçladı ve başkan adaylığından derhal geri çekilmesini talep etti.

Wilson, Washington Post gazetesine verdiği demeçte, Trump'ın karşısına daha genç bir rakibin çıkmasına izin vermesi ve ABD'yi "4 yıllık kabustan" kurtarması gerektiğini belirterek "Aldatıldığımı hissediyorum. Biden ve etrafındakiler, Amerikan halkını kandırıyor." diye konuştu.

Laurene Powell Jobs

Times'a göre, Laurene Powell Jobs, Biden'ın münazara performansı hakkında özel olarak endişelerini dile getiren bir grup Silikon Vadisi destekçisinin içerisinde yer alıyor.

Bununla birlikte Jobs, henüz kamuoyu önünde Biden karşıtı bir açıklama yapmadı.

Reid Hoffman ve Avram Glazer'den Biden'a destek

Öte yandan Trump ile girdiği tartışmanın ardından Biden'a desteğini teyit eden bağışçılar da bulunuyor.

LinkedIn'in kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Reid Hoffman, Demokrat Parti adaylığında yerine geçmesi için yapılan çağrılar karşısında Biden'ın arkasında durdu.

ABD Milli Futbol Ligi (NFL) takımlarından “Tampa Bay Buccaneers'ın” milyarder ortağı Avram Glazer de New York'taki evinde, Biden için bir kampanya bağış toplantısına ev sahipliği yaparak desteğini vurguladı.