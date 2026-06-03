ABD'li milyarderlerin kaçış planı: Yeni rotada 5 ülke var

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Küresel belirsizlikler artarken yeni güvenli limanlarını arayan ABD’li milyarderler hem servetlerini hem de ailelerini korumak için yeni ülkelere yelken açıyor.

Siyasi kutuplaşma ve güvenlik endişelerinin yanı sıra sık sık gündeme gelen servet vergisi planlarının ardından ultra zenginler farklı ülkelerde 'yedek planlar' oluştururken, uzmanlara göre bu eğilim kriz dönemlerinde hareket özgürlüğünü koruma isteğinden kaynaklanıyor.

Son olarak milyarder yatırımcı Peter Thiel Arjantin'e taşınırken, Thiel'in ABD ve Yeni Zelanda vatandaşlıklarının yanı sıra farklı ülkelerde de alternatif planlar geliştirdiği belirtiliyor.

Verilere göre, ABD vatandaşlarının yabancı ülkelerde oturum ve vatandaşlık programlarına ilgisi son yıllarda hızla artarken özellikle Avrupa ülkeleri ve Karayipler, yoğun talep görüyor.

Milyarderlerin B planındaki ülkeler

Uzmanlara göre zengin yatırımcıların en çok tercih ettiği ülkeler ise şöyle:

-Malta

-Avusturya

-Yeni Zelanda

-Antigua ve Barbuda

-St. Kitts ve Nevis

Servet danışmanlarına göre milyarderlerin yatırım yoluyla vatandaşlık elde ederek aldığı ikinci pasaportlar, seyahat özgürlüğünün yanı sıra siyasi, ekonomik veya jeopolitik krizlere karşı bir güvence olarak da görülüyor.