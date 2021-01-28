ABD’li perakendecilerden Çin’e tepki

ABD’de Ulusal Perakende Federasyonu, ABD Moda Endüstrisi Derneği ve Amerikan Giyim ve Ayakkabı Derneği gibi gruplar, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorunlu çalıştırma uygulamasını sonlandırmak için Meclis ve Senato kongre liderlerine gönderdikleri mektupta, "Zorla çalıştırma girdileriyle yapılan malların ABD'ye gelmemesini sağlamak için mevcut tüm araçları kullanmalıyız" ifadelerini kullandılar.

Perakendeciler ayrıca, şirketlerin tedarik zincirlerinde zorla çalıştırmayı ve insan ticaretini nasıl önlediklerini açıklamalarının federal bir gereklilik olmasını talep ediyorlar. Diğer yandan Çin’de, kırsal yabancı işçilerin 5,17 milyon kişi azalmasının da etkisiyle, 1.418 milyon açık iş olduğu duyuruldu.