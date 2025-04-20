ABD’li Profesörden tutuklu Türk öğrenci Rümeysa Öztürk için açlık grevi

ABD'nin Boston Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Nathan Phillips, Türkiye’de tutuklu bulunan üniversite öğrencisi Rümeysa Öztürk'e destek vermek amacıyla açlık grevine başladı. Phillips, protestosunu üniversite kampüsündeki odasında sürdürüyor.

Phillips’in, ofis penceresine astığı "Rümeysa’yı serbest bırakın" pankartı, Boston Üniversitesi yönetimi tarafından birkaç kez indirildi. Bunun üzerine odasına "Pankartı indirirseniz açlık grevine başlarım" yazısını asan Phillips, 15 Nisan Salı günü pankartın bir kez daha kaldırıldığını görünce grevine başladı.

Profesör Phillips, sıvı ve elektrolit takviyesi alarak ders ve işlerini aksatmadan eylemini sürdürüyor. Şekersiz kahve ve bitki çayı tüketen akademisyen, yiyecek almıyor.

"Rümeysa’nın gözaltı süreci anayasal hakları ihlal etti"

Phillips, yaptığı açıklamada, üniversite yönetiminin siyasi içerikli pankartların camlara asılmasının okul politikalarına aykırı olduğunu kendisine ilettiğini aktardı. Ancak Öztürk’ün gözaltına alınma şeklinin hem ifade özgürlüğünü hem de adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini düşündüğünü belirtti.

Phillips, "Bir okul gazetesinde yazı yazarak ifade özgürlüğünü kullanan birinin bu şekilde anayasaya aykırı biçimde kaçırılabileceği ve ortadan kaybolabileceği bir ülkede yaşayacağımı hiç düşünmemiştim" derken bu olayın sadece Rümeysa’nın değil, herkesin ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.

"Filistin'e destek antisemitizm değildir"

Profesör Phillips, Filistin yanlısı görüşlerin antisemitizmle eş tutulmasına da tepki gösterdi. İsrail’in politikalarını eleştirmenin antisemitizmle ilgisi olmadığını savunan Phillips, "İsrail’i ve özellikle de Filistin ile Gazzelilere karşı ayrım gözetmeyen savaş ve toplu katliam politikası izleyen Netanyahu’yu eleştirmek antisemitizm değil" ifadelerini kullandı.

"Yabancı öğrencilere yönelik baskılar kaygı verici"

ABD'de yabancı öğrencilere yönelik vize iptalleri ve baskıların da arttığına dikkat çeken Phillips, bu durumun yüreğini burktuğunu ve endişeyle karşıladığını söyledi. Üniversite ortamında oluşan korku atmosferinin öğrenciler üzerinde baskı yarattığını ifade etti.

Phillips’in ofisinin kapısında Rümeysa Öztürk ve Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil’in fotoğrafları yer alırken, grev süresince "Rümeysa’yı serbest bırakın" pankartını da sakladığını dile getirdi.

Phillips daha önce de açlık grevi yapmıştı

Profesör Phillips, daha önce çevresel sorunlara dikkat çekmek amacıyla iki kez açlık grevi yapmıştı. Bunlardan biri 14, diğeri ise 7 gün sürmüştü.