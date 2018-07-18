ABD'li rahip Brunson'a tahliye yok
ABD'li rahip Andrew Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. ABD ile ilişkiler açısından önemli görülen karar sonrası piyasada dalgalanma yaşandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den iadesini istediği ve terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un yargılandığı davanın 18 Temmuz’a ertelenen üçüncü duruşması bugün görüldü.
Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen davaya Papaz Andrew Craig Brunson'un eşi Norine Brunson, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Amerika Dini Özgürlükler Komisyon üyeleri de katıldı. Duruşmayı izlemek için çok sayıda yabancı basın mensupları da geldi. Brunson'un tutukluluğunun devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 12 Ekim'de yapılacak.