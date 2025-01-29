ABD'li savunma devinden Musk'a dikkat çeken mektup: Türkiye'yi örnek gösterip reform istedi

ABD'de 30 yılı aşkın süredir savunma teknolojileri geliştiren savunma devi General Atomics özellikle insansız hava araçlarındaki yetkinliklerine dikkat çekerek sektördeki zorlayıcı bürokratik mevzuatların reform gerektirdiğini açıkladı.

Reform talebi kapsamında şirket, yeni kabinede Hükümet Verimliliği Bakanı olacağı konuşulan Elon Musk'a da bir mektup gönderdi. Mektupta, savunma alanındaki alımların hızlandırılması gerektiği belirtilerek, çeşitli çözüm önerilerine de yer verildi.

Türkiye'nin başarısına dikkat çekildi

Savunma devi mektupta savaşçılara kritik yeteneklerin zamanında teslim edilmesini engelleyen politika ve prosedürleri ele almak için sahip oldukları deneyime başvurabileceklerini önerdi. Ayrıca, Türkiye'nin bu alandaki yükselişine vurgu yapıldı.

'İhracat pazarında rakipler kazandı'

Mektupta, dünya İHA pazarının yüzde 65'ine sahip olan Türkiye'ye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Zayıf ABD hükümeti politikası ve yavaş bürokratik karar alma süreci, General Atomics'in kendi ihracat pazarında Çin, Türkiye ve İsrail gibi rakiplerin önemli uluslararası müşteriler kazanmasına kapı açtı. ABD hükümetinin harekete geçmesini beklerken bu rakiplere kaptırılan satışlar, AR-GE'ye ve modernize edilmiş üretim altyapısına yeniden yatırım yapmak için daha az finansman anlamına geliyor. Cesur bir liderliğe ihtiyaç var. Geçmiş reform çabaları başarısız oldu. Hükümet Verimliliği Bakanlığı anlamlı bir değişime öncülük etme potansiyeline sahip ve elimizden geldiğince yardım etmeye hazırız."