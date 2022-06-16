ABD’li senatör: Türkiye 'NATO pazarlığı' ile F-35 programına dönemez

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith, F-35 savaş uçakları alımına karşı Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili pazarlık yapılamayacağını savundu.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini aldığı gerekçesiyle; ortağı olduğu F-35 programından tek taraflı olarak çıkartılmıştı.

Savunma sanayii muhabirleriyle bir araya geldiği etkinlikte ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith'e F-35 konusu da soruldu.

"Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi karşılığında, F-35 programına yeniden dönmeyi pazarlık unsuru olarak kullandığı" ifadeleri üzerine, böyle bir pazarlığı mümkün görmediğini söyledi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi almasının ABD için ciddi bir endişe kaynadığı olduğunu vurgulayan Smith, "Mesele Rusya’dan silah aldığı için Türkiye’yi cezalandırmak değil. Bu, S-400'ün F-35 ile aynı yerde olmaması ve oradaki kritik bilgilerin Ruslara ulaşma endişesiyle ilgili bir kaygı. Ben sonuçta onlara bazı silahların verileceğini ancak F-35 savaş uçaklarının satılmayacağını düşünüyorum" dedi.

Adam Smith, Türkiye'ye silah ihracatına izin verilmesine ilişkin nihai karar üzerinde doğrudan etkiye sahip değil. ABD'nin silah ihracatıyla alakalı konular; Dış İlişkiler Komitesi'nin alanına giriyor. Ancak Smith'in sözleri, Joe Biden yönetiminin görüşünü yansıtma ihtimali bakımından önemli.



Bu arada Türkiye'yi Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle F-35 programından çıkaran ABD'den F-16 satışı için yeşil ışık gelmişti.