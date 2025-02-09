ABD'li senatörden Elon Musk uyarısı: Başka programların da peşine düşecek

ABD'li Senatör Sanders, sosyal medya hesabından, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına gelen Elon Musk'ın USAID'i kapatma girişimlerine tepki göstererek milyarder iş adamını hedef aldı.

'Ailenizi etkileyen programların peşine düşecek'

Musk'ın, Trump'ı başkan seçtirerek milyonlarca dolar harcadığını ancak bu sayede de servetini ikiye katladığını hatırlatan senatör, Musk'ın amacının USAID'i yok etmek olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bugün USAID'in peşine düşüyor. Yarın sizi ve ailenizi etkileyen programların peşine düşecek. Bunlar Medicaid (düşük gelirli bireylere sağlık hizmeti sağlayan program), Medicare (yaşlılar ve engelliler için sağlık sigortası), halk sağlığı merkezleri, eğitim, Pell Hibeleri (düşük gelirli öğrencilere sağlanan eğitim desteği), uygun fiyatlı konutlar olacak."

Sanders, hükümetin yalnızca milyarderlere değil toplumun her kesimi için çalışması gerektiğini belirtti.

USAID ile ilgili tartışmalar

Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımları keseceğine ilişkin bir kararname imzalamış ve yardımların ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatmıştı.

Bu kararın ardındna USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımlar durduruldu. Elon Musk, USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanları idari izne çıkardı. Daha sonra Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu.

Associated Press (AP) haber ajansına ve New York Times (NYT) gazetesine yapıldığı belirtilen ödemelere tepki gösteren Musk, AP'ye gerçekleştirilen ödeme için "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" yorumunda bulunmuş, NYT'ye yapılan ödemeye ilişkin ise "NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete." ifadesini kullanmıştı.