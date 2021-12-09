ABD'li senatörden Rusya'ya karşı nükleer seçenek önerisi

Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapması Washington’u kaygılandırmaya devam ediyor.

Cumhuriyetçi Senatör Wicker, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüntülü görüşmeye ilişkin Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Putin’in askeri yığınağı pazarlık unsuru olarak kullanabileceğini belirtti.

Rus liderin daha önce 2008’de Osetya Savaşı'nda ve 2014’te Kırım’ın ilhakıyla Batı dünyasını şaşırttığını belirten Wicker, Biden’ın Putin’e ABD’nin kararlılığını gösterdiğini umduğunu söyledi.

Ukrayna’da 200 ABD askerinin olduğunu ancak bunların eğitim amacıyla orada bulunduğunu belirten Wicker, NATO’nun doğu kanadına askeri yığınak yapılabileceğine ve gerektiği takdirde "askeri adım" atılmasına destek vereceğini vurguladı.

"Askeri adımdan" kastının ne olduğuna ilişkin bir soruya ise Wicker, şu ifadeleri kullandı:

"Askeri adım, Karadeniz’e gemilerimizi konuşlandırıp Rusya’nın askeri kapasitesinin üzerine yıkım yağdırmak anlamına gelebilir. ABD askerlerini sahaya indirmek olabilir, bunu masa dışında bırakmamak gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda ilk taarruz için nükleeri de seçeneklerin dışında bırakmamalıyız. Bunun olabileceğini beklemiyorum ama bu seçeneği masadan kaldırmamak gerekir. Başkan'ın her şeyin masada olduğunu söylemesi gerekir."

ABD yönetimi, uzun süredir Rusya’nın askeri yığınak konusunda niyetini açıklaması gerektiğini ifade ediyor.

Biden yönetimi, Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi durumunda "ağır bedeller ödeyeceği" konusunda Moskova’yı uyarmıştı ancak söz konusu bedelin "askeri bir bedel" olması beklenmiyor.