ABD'li Synopsys-Ansys anlaşmasına fren! Çin, milyar dolarlık birleşmeyi askıya aldı
ABD'nin Çin'e yönelik çip ihracat kontrollerini sıkılaştırmasının ardından, Pekin yönetimi 35 milyar dolarlık Synopsys-Ansys birleşmesini onaylamayı erteledi. Çin’in antitröst kurumu SAMR, anlaşmanın karmaşıklığını ve ticaret savaşının etkilerini gerekçe gösterdi.
ABD'nin Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının ardından, 35 milyar dolarlık çip sektörü birleşmesi Pekin’in onayına takıldı. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), çip tasarım yazılımı üreticisi Synopsys ile mühendislik yazılımı geliştiricisi Ansys arasındaki birleşme işlemini erteledi.
Konuya yakın kaynaklara göre, ABD ve Avrupa’daki düzenleyici kurumların yeşil ışık yaktığı birleşme, Çin tarafında incelemenin son aşamasına gelmişti. Ancak, Washington'un Mayıs ayı sonunda aldığı çip tasarım yazılımı ihracat yasağı kararı sonrası süreç karmaşıklaştı.
Yetkililer, Çin’in onay sürecini ticaret gerilimlerinden ziyade anlaşmanın teknik detayları nedeniyle uzattığını belirtse de, ticaret savaşı etkisinin yadsınamayacağı kaydedildi.
Synopsys'in Çinli düzenleyicilerin kaygılarını gidermesi halinde birleşmenin ilerleyen dönemlerde onaylanabileceği belirtiliyor. Ancak sürecin, beklenenden daha uzun sürmesi bekleniyor.