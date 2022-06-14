ABD'li tıbbi cihaz üreticisinden 1 milyar dolarlık satın alma

ABD merkezli tıbbi ekipman üreticisi ResMed Inc, Alman sağlık yazılımı sağlayıcısı MEDIFOX DAN'ı 1 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

ResMed Inc'den yapılan açıklamaya göre, özel sermaye şirketi Hg'nin sahibi olduğu MEDIFOX DAN, ResMed'in 950 milyon avroya (1 milyar dolar) şirketin hisselerini satın alma teklifini kabul etti.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

ResMed SaaS Başkanı Bobby Ghoshal, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da nüfusun yaşlanmaya devam ettiğini belirterek, personel sıkıntısının Alman hasta bakım sağlayıcılarını zorlamaya devam ettiğini aktardı.

Ghoshal, "Almanya genelinde dijital çözümlerin daha fazla benimsendiğini görüyoruz. MEDIFOX ve ResMed Dan, büyük hastane dışı hasta ve yaşlı bakım sağlayıcıların artan talepleri karşılamalarına ve nihayetinde hasta sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olmak için iyi bir konumdadır." ifadelerini kullandı.