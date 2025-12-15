ABD'li ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi evlerinde ölü bulundu

ABD sinemasının tanınmış isimlerinden yönetmen Rob Reiner ile eşi Michele Singer, Los Angeles’taki evlerinde ölü bulundu. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), olayla ilgili soruşturmanın cinayet şüphesiyle yürütüldüğünü duyurdu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, evde bulunan 78 yaşındaki erkek ve 68 yaşındaki kadının kimlikleri Rob Reiner ve eşi Michele Singer olarak doğrulandı. Emniyet kaynakları, her iki kişinin de vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edildiğini bildirdi.

Los Angeles Polis Departmanı’na bağlı Cinayet Masası dedektifleri dosyaya atanırken, olay yerine pazar günü çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği belirtildi. Yetkililer, evin cinayet mahalli olarak değerlendirildiğini ve kapsamlı inceleme başlatıldığını aktardı.

Hollywood’un en etkili yönetmenleri arasında gösterilen Rob Reiner, This Is Spinal Tap, Stand By Me, The Princess Bride, Misery, A Few Good Men ve When Harry Met Sally gibi yapımlarla tanınıyordu. Reiner, Michele Singer ile 1989 yılında evlenmiş ve üç çocuk sahibi olmuştu.