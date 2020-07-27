ABD'li ve Çinli yetkililer bir araya geliyor

27 Temmuz 2020

South China Morning Post gazetesinin isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çinli ve Amerikalı ticaret yetkilileri faz 1 ticaret anlaşmasının uygulamaya geçirilmesi konusunda bugüne kadar sağlanan ilerlemeyi görüşmek için yakında bir araya gelecekler.



Faz 1 ticaret anlaşmasına göre, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'in anlaşmadaki ilerlemeyi gözden geçirmek için her 6 ayda bir bir araya gelmeleri gerekiyor.



Kaynaklar, tarafların Ağustos ayında bir araya gelmelerinin muhtemel olduğunu, ancak tarafların görüşmeye hali hazırda çok istekli olmamaları nedeniyle toplantının yapılamaması olasılığı bulunduğunu da ifade ettiler.



Çin hükümetinin isminin açıklanmasını istemeyen bir danışmanı yaptığı açıklamada, son dönemdeki düşmanca hareketler dikkate alındığında ticaret anlaşmasının hali hazırda daha az önemli hale geldiğini belirtti.