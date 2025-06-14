ABD'li yargıçtan ret kararı: Mahmud Halil tutuklu kalacak

ABD'de Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil'in serbest bırakılma talebi reddedildi.

NBC News'ün aktardığına göre, Newark Federal Mahkemesi Yargıcı Michael Farbiarz, mart ayından bu yana Louisiana’daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tesisinde tutulan Halil'in tahliyesini reddetti. Yargıç Farbiarz, karara gerekçe olarak Halil’in daimi ikametgah başvurusunda gerekli bilgileri tam olarak sunmamış olmasını gösterdi.

Filistinli öğrencinin avukatları ve destekçileri, gözaltının siyasi olduğunu savunuyor. Amerikan Medeni Haklar Birliği (ACLU) kıdemli danışmanı Brett Max Kaufman, “ABD yönetiminin Halil’i, Filistin konusundaki konuşmaları nedeniyle cezalandırmaya çalıştığı açık” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Yargıç Farbiarz, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Halil’in “ulusal güvenlik tehdidi” olduğu yönündeki iddiasını reddetmişti. Bu karar, Halil’in sadece bu gerekçeyle sınır dışı edilemeyeceği ya da gözaltında tutulamayacağı anlamına geliyordu.

Mahmud Halil’in gözaltı süreci

Columbia Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Mahmud Halil, 8 Mart’ta eşiyle evine dönerken bina girişinde ICE yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Halil’in avukatı Amy Greer, müvekkilinin yasal olarak yeşil kart sahibi olduğunu ve eşi Amerikan vatandaşı olmasına rağmen gözaltına alındığını belirtti. Aynı zamanda Halil’in yeşil kartının da iptal edildiği aktarıldı.

Halil, ilk olarak 11 Mart’ta New York’ta hakim karşısına çıktı ve durum netleşene kadar Louisiana’daki gözetim merkezinde kalmasına karar verildi. 29 Mart’ta yapılan ikinci duruşmada ise Newark Federal Mahkemesi, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bir sonraki aşamada ise göçmenlik yargıcı Jamee Comans, Halil’in Filistin’e destek gösterilerindeki rolü nedeniyle sınır dışı edilmesini uygun bulmuştu.

Halil’in avukatlarının karara itiraz etmesi bekleniyor. Davanın siyasi ve insan hakları boyutu nedeniyle ABD kamuoyunda yankı bulmaya devam ediyor.