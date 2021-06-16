ABD'li yetkili: S-400'ler ile Kabil havaalanı teklifi arasında bağlantı yok
ABD Başkanı Joe Biden Brüksel’den Cenevre'ye giderken uçakta bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Türkiye'nin satın aldığı S-400 savunma sistemlerinin hala gündemde olduğunu söyledi.
Amerika'nın Sesi'nin aktardığı habere göre, Biden'ın uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan yetkili, hem NATO’da hem de Rusya’yla ilişkilerde, nükleer silah kontrolü ve silahsızlanma konularının masada olduğunu belirtti.
“S-400 sorunu Türkiye ile bizim aramızda”
Gazetecilerin S-400 konusunu sorması üzerine konuşan yetkili, “Bu, Türkiye ile bizim aramızdaki bir konu. Bizim yasalarımızla ilgili. Bu konunun Biden-Putin zirvesinde değerlendirmeye alınmasını beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.
Yetkili, Türkiye’nin, ABD ve müttefiklerinin Afganistan’dan asker çekmesinin ardından Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nda güvenliği sağlama teklifiyle, S-400 sorununun bir bağlantısı olup-olmadığı sorusuna da, “Hayır, S-400 sistemiyle Kabil havaalanı teklifi arasında hiçbir bağlantı yok” yanıtını verdi.