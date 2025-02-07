ABD'liler enflasyon konusunda karamsar! FED'i korkutan araştırma... Aylar sonra zirve rakam görüldü
ABD vatandaşlarının tüketici güveni gerilerken, ülkedeki enflasyon beklentileri de yükseldi. Kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta yüzde 3,3'den yüzde 4,3'e çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararında kilit rol oynadığı için önemli gösterge olarak kabul ediliyor.
ABD'de Michigan Üniversitesi'nin hazırladığı tüketici güven endeksinin şubat ayına ilişkin öncü verileri açıklandı.
Buna göre tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya kıyasla 3,3 puan azalışla 67,8'e geriledi.
Piyasa beklentilerinin altında kalan tüketici güven endeksinin, bu dönemde 71,9 değerini alacağı öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, ocakta 71,1 olarak kaydedilmişti.
Uzun vadeli beklenti de azaldı
Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, şubatta aylık bazda 5,3 puan azalarak 68,7'ye indi.
Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2 puan azalışla 67,3'e geriledi.
Enflasyon beklentileri yükseldi
Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta yüzde 3,3'den yüzde 4,3'e çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseldi.
Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin art arda ikinci ayda düşerek Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.
Hsu, tüketicilerin birçoğunun önümüzdeki yıl içinde yüksek enflasyonun geri döneceğinden endişe duyduğunu aktardı.