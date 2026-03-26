ABD'nin 15 maddelik planına yanıt geldi! İran şartlarını sundu

İran medyası, Tahran yönetiminin ABD tarafından önerilen 15 maddelik anlaşmaya ilişkin yanıtını aracılar üzerinden Washington'a ilettiğini bildirdi.

Haberlere göre İran, karşı teklifini sunarak ABD'den resmi cevap beklemeye başladı.

İran'dan karşı şartlar

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, İran'ın ABD'nin teklifine resmi yanıt verdiğini belirtti. Buna göre Tahran yönetimi, yanıtında "saldırının ve terörün sona ermesi", savaşın yeniden başlamayacağına dair somut güvenceler, açık tazminatlar ve tüm cephelerde ateşkes taleplerine yer verdi.

İran ayrıca Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü yasal bir hak olarak gördüğünü ve bunun olası bir anlaşmanın temel unsurlarından biri olacağını vurguladı.

Kaynak, Tahran yönetiminin ABD'nin niyetlerine temkinli yaklaştığını ifade etti. Müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulunan kaynak, sürecin küresel kamuoyunu etkilemeye, petrol fiyatlarını baskılamaya ve olası bir askeri adım için zaman kazanmaya yönelik bir "aldatmaca" olabileceğini öne sürdü.

ABD'nin 15 maddelik planında neler var?

ABD'nin İran'a ilettiği öne sürülen 15 maddelik planda, müzakerelerin başlayabilmesi için bir aylık geçici ateşkes seçeneğinin de değerlendirildiği belirtiliyor. Bu süreçte taraflar arasında temel başlıkların ele alınmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

Planın, İran'ın nükleer programına yönelik kapsamlı kısıtlamalar içerdiği öne sürülüyor. Buna göre Tahran'ın nükleer kapasitesini sonlandırması, nükleer silah edinmeyeceğine dair taahhüt vermesi ve İsfahan, Natanz ile Fordo'daki tesislerin devre dışı bırakılması isteniyor.

Ayrıca uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na devredilmesi de şartlar arasında yer alıyor.

Teklifte ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılması, İran'ın füze programının sınırlandırılması ve bölgedeki "vekil güçlere desteğini" kesmesi gibi maddelerin bulunduğu belirtiliyor. İran'ın bu şartları kabul etmesi halinde ABD'nin yaptırımları kaldırabileceği de iddialar arasında yer alıyor.