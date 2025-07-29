ABD'nin akıllı telefon pazarında dengeler değişiyor! Hindistan yükselişte
ABD'nin ikinci çeyrekte ithal ettiği akıllı telefonların yüzde 44'ü Hindistan'da üretildi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yalnızca yüzde 13’tü. Canalys’e göre Hindistan’daki üretim hacmi yıllık bazda yüzde 240 artarken, Çin’den ABD’ye yapılan sevkiyatlarda ise sert bir düşüş yaşandı. Çin’in telefon sevkiyatlarındaki payı bir yılda yüzde 61’den yüzde 25’e gerileyerek dikkat çekici bir düşüş yaşadı.
Araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre, ABD'nin ikinci çeyrekte ithal ettiği akıllı telefonların yüzde 44'ü Hindistan'da üretildi. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 13 seviyesindeydi. Böylece Hindistan, ABD pazarındaki payını kısa sürede önemli ölçüde artırdı.
Çin'in telefon sevkiyatı yüzde 25'e düştü!
Aynı dönemde Çin'den ABD'ye yapılan telefon sevkiyatları dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Nisan-Haziran 2024 döneminde Çin'in payı yüzde 61'den yüzde 25'e geriledi.
Bir yılda yüzde 240 artış
Canalys, Hindistan'da üretilen toplam akıllı telefon hacminin bir önceki yıla göre yüzde 240 arttığını da bildirdi.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Agilian Technology CEO'su Renauld Anjoran, üretim stratejilerine ilişkin olarak, “Hindistan için planımız olabildiğince hızlı ilerliyor” ifadelerini kullandı.