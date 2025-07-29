ABD'nin akıllı telefon pazarında dengeler değişiyor! Hindistan yükselişte

Araştırma şirketi Canalys'in verilerine göre, ABD'nin ikinci çeyrekte ithal ettiği akıllı telefonların yüzde 44'ü Hindistan'da üretildi. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 13 seviyesindeydi. Böylece Hindistan, ABD pazarındaki payını kısa sürede önemli ölçüde artırdı.

Çin'in telefon sevkiyatı yüzde 25'e düştü!

Aynı dönemde Çin'den ABD'ye yapılan telefon sevkiyatları dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Nisan-Haziran 2024 döneminde Çin'in payı yüzde 61'den yüzde 25'e geriledi.

Bir yılda yüzde 240 artış

Canalys, Hindistan'da üretilen toplam akıllı telefon hacminin bir önceki yıla göre yüzde 240 arttığını da bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Agilian Technology CEO'su Renauld Anjoran, üretim stratejilerine ilişkin olarak, “Hindistan için planımız olabildiğince hızlı ilerliyor” ifadelerini kullandı.