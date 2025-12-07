ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Alaska'nın Yakutat bölgesi olduğu bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

USGS, aynı bölgede yaklaşık bir saat içinde ilk ikisi 4,7 ve diğeri 4,1 büyüklüğünde olan 3 deprem daha bildirdi.

Depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.