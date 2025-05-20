ABD'nin ardından Avrupa Birliği de Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırıyor!

ABD’nin ardından Avrupa Birliği (AB) de Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma yolunda ilerliyor. AFP'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, AB’ye üye 27 ülkenin temsilcileri Salı günü yapılan toplantıda bu konuda ön anlaşmaya vardı.

Brüksel’de bugün toplanan AB dışişleri bakanlarının söz konusu kararı resmen açıklaması bekleniyor. Kararın, Suriye’nin yeniden inşa sürecine katkı sağlama ve bölgesel istikrarı teşvik etme amacı taşıdığı belirtiliyor.

Toplantı öncesi konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaptırımların kaldırılmasının artık kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kallas, "Umarım bugün ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşabiliriz" dedi.

Avrupa Birliği'nin Suriye yaptırımları

AB, Suriye’ye yönelik yaptırımları ilk kez 2011 yılında iç savaşın patlak vermesiyle uygulamaya koymuştu.

Bu yaptırımlar arasında rejimle bağlantılı kişilere seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması ve enerji, bankacılık, ulaşım gibi sektörlere yönelik sınırlamalar yer alıyordu.

AB ayrıca, ham petrol ithalatı ve bazı teknolojik ürünlerin ihracatını da durdurmuştu.

24 Şubat 2024’te ise bazı sektörleri hedef alan yaptırımlar geçici olarak askıya alınmıştı.

AB yetkilileri, kararların "geri döndürülebilir" nitelikte olduğunu ve Suriye’deki gelişmelerin yakından izleneceğini vurguluyor.