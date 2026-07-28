ABD'nin askeri üssünde beyaz fosfor sızıntısı: Tahliye emri verildi

Güney Kore'nin Pyeongtaek kentinde ABD'ye ait Osan Hava Üssü'nde beyaz fosfor sızıntısı meydana geldi. Olayın ardından üs çevresinde yaşayan siviller için tahliye kararı verildi.

Üs çevresi güvenlik çemberine alındı

Sızıntı, yerel saatle 17.00 sıralarında tespit edildi. Bunun üzerine üs çevresindeki vatandaşlara geçici tahliye uyarısı yapıldı.

Askeri üs içinde dekontaminasyon çalışmaları başlatılırken, üssün yaklaşık 300 ila 500 metre çevresi polis araçlarıyla kapatıldı. Yayaların bölgeye girişi engellendi, trafikteki araçlar ise farklı güzergahlara yönlendirildi.

ABD Ordusu, olayın bir kaza sonucu meydana geldiğini belirterek, güvenlik önlemlerinin aşırı ihtiyat kapsamında alındığını ve sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.

Beyaz fosfor neden tehlikeli?

Beyaz fosfor, özellikle yangın çıkarıcı mühimmat ve duman bombalarında kullanılan son derece tehlikeli bir kimyasal madde olarak biliniyor. Havayla temas ettiğinde çok yüksek sıcaklıklarda yanabilen bu madde, yangınlara neden olabiliyor ve insan vücudunda ciddi yanıklara yol açabiliyor. Bu nedenle olası sızıntılarda bölgenin hızla güvenlik çemberine alınması ve dekontaminasyon işlemlerinin uygulanması kritik önem taşıyor.