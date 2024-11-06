ABD'nin azılı rakiplerinden Trump'ın zaferine ilk yorum

ABD'deki seçim sonuçlarını değerlendiren İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Trump'ın zaferinin iki ülkenin genel politikasında bir değişikliğe neden olmayacağını belirtti.

'Politikamız sabit, bizim için bir şey değişmeyecek'

Muhacirani, "ABD'deki başkanlık seçimlerinin bizimle çok bir ilgisi yok. Çünkü ABD ve İran genel politikası sabittir. Birinin yerine diğerinin gelmesiyle çok bir şey değişmeyecektir." dedi.

Muhacirani Trump'ın zaferine ilişkin de, "Trump'ın yeniden kazanmasından endişelenmiyoruz. Bizim için iki aday arasında bir fark yok." ifadelerini kullandı.

Çin'den tebrik

Çin, resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı ABD ile “barış içinde bir arada yaşamayı” umduğunu söyleyerek tebrik etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, “Çin-ABD ilişkilerine karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde yaklaşmaya ve ele almaya devam edeceğiz.” dedi.

Kremlin'den ilk açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya lideri Vladimir Putin’in Trump’ı tebrik etmeyi planlamadığını belirterek, "Burada hem doğrudan hem de dolaylı olarak ülkemize karşı savaşa müdahil olan bir hasım ülke söz konusu olduğunu unutmayalım” dedi.

Putin’in Trump’ı tebrik etmemesi halinde Rusya-ABD ilişkilerin daha da zarar görüp görmeyeceği ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, “İlişkilerin daha kötüye gitmesi neredeyse imkansız. İlişkiler tarihin en düşük seviyesinde ve ilişkilerin geleceği yeni ABD yönetimine bağlı” ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin’in diyaloğa açık olduğunu söyleyerek, "Bu bizim tutarlı duruşumuz, tüm dünyada iyi biliniyor. Gerisi için somut eylemleri bekleyelim" dedi. ABD’nin Ukrayna politikasında değişikliğe gidip gitmeyeceğine dair Moskova’nın öngörülerinin olup olmadığı sorulan Peskov, “ABD, dış politikasında değişikliğe gitme potansiyeline sahip bir ülkedir. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Ocak ayından sonra görebiliriz” dedi.

'Savaş bir gecede bitmez'

Trump’ın Ukrayna’daki savaşı bir gecede sona erdirebileceğine dair daha önce yaptığı açıklamaya da değinen Peskov, “ABD’nin Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesine katkı sunacak güçte olduğunu defalarca söyledik. Ancak elbette bunu bir gecede yapmak imkansız” diye konuştu.