ABD'nin başına ödül koyduğu Suriye Devlet Başkanı ABD komutanlarıyla basketbol oynadı

Bir dönem ABD tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve başına 10 milyon dolar ödül konulan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere Washington D.C.'ye gitti. Şara, ziyaret kapsamında ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ve Uluslararası DAEŞ Karşıtı Koalisyon Başkanı Kevin Lambert ile basketbol oynadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, basketbol maçına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Çok çalış, daha çok oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç oyun oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Şara'nın yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Ödül 2024'te kaldırılmıştı

FBI, 2017 yılında Ahmed eş-Şara'nın yakalanması için 10 milyon dolarlık ödül koymuştu. Ancak ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ve beraberindeki heyetin 2024 yılı Aralık ayında Şam'da Ahmed eş-Şara ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından söz konusu ödül kaldırılmıştı.