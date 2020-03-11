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ABD'nin başkenti Washington'da ohal ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington'da corona virüs salgını nedeniyle OHAL ilan edildi.

ABD'nin başkenti Washington'da ohal ilan edildi
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ABD'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, başkent Washington DC'de "acil durum" ilan edildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu.

Başkent Washington'da şu ana kadar 4 vaka tespit edilirken, bölgenin çevresinde yer alan Maryland ve Virginia eyaletlerinde 9'ar vaka bulunduğu bildirildi.

ABD'nin ABD'nin "Avrupa'ya seyahat kısıtlaması getireceği" iddia edildi

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