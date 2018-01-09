ABD'nin casus uydusu parçalanmış olabilir

09 Ocak 2018

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Caneveral uzay merkezinden pazar günü SpaceX şirketine ait bir roketle fırlatılan casus uydusunun yörüngeye giremediği ve

bu yüzden tahrip olmuş kabul edildiği bildirildi.



Wall Street Journal'ın haberine göre, Northrop Grumman Corp tarafından üretilen gizli istihbarat uydusunun, taşıyıcı Falcon 9 roketinin ikinci parçasından ayrılamaması nedeniyle parçalanmış olması ya da okyanusa düşmüş olması muhtemel.

"Kurtarılması mümkün olmayan hurda"

Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililerden bir tanesi, uydunun "kurtarılması mümkün olmayan hurda" olarak kabul edildiğini söyledi.

Yetkililer, milyonlarca dolara mal olan Zuma kod adlı uyduyu imal eden Northrop Grumman şirketinin aynı zamanda taşıyıcı olarak SpaceX Falcon 9 roketinin seçiminden de sorumlu olduğunu söylediler. Yetkililer, konu hakkında soruşturma başlatıldığını ancak sabotaj veya başka bir tür müdahaleye ihtimal verilmediğini

belirttiler.

Girişimci Elon Musk'ın şirketi olan SpaceX, ABD ordusu için ilk uydusunu geçen yıl Mayıs ayında Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatmıştı.

SpaceX 3. roketi fırlattı

Kaynak: Reuters