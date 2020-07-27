ABD'nin Chengdu konsolosluğu kapatıldı

27 Temmuz 2020

ABD ve Çin arasında, ABD'nin Çin'in Houston konsolosluğunun kapatılmasını istemesi ve Çin'in bir misilleme olarak ABD'nin Chengdu'da bulunan konsolosluğunun kapatılmasını istemesi ile yükselen gerilimler, ABD'nin Chengdu konsolosluğunu kapatmasıyla devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Chengdu konsolosluğumuz 35 yıldır, Tibet de dahil olmak üzere Batı Çin'de bir iletişim merkezi olarak görev aldı." denildi ve saat 10.00 itibarıyla konsolosluğun faaliyetlerini durdurduğu belirtildi.

ABD'nin Chengdu konsolosluğunun kapatılması konusunda hayal kırıklılığı yaşadığının ifade edildiği açıklamada, ülkede bulunan diğer konsoloslukları ile hizmete devam edeceği eklendi.