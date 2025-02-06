ABD'nin Çin'e ek gümrük vergisi artık Dünya Ticaret Örgütü gündeminde

ABD'de başkan Donald Trump'ın geçen ay göreve başlamasının ardından Çin dahil birçok ülkeye karşı 'ticaret savaşı' başlattı. Bu kapsamda Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildi.

Dünya Ticaret Örgütü, Çin'in başvurusu üzerine, gümrük vergileri konusunda 'resmi anlaşmazlık' başlattığını duyurdu.

DTÖ'nün açıklamasında tedbirlerin ABD'nin ticaret organının kurulmasına yol açan anlaşma kapsamındaki yükümlülükleriyle tutarsız göründüğü, tarifelerin ayrımcı nitelikte olduğu belirtildi.

Çin'in açıklamasında ise "Çin, istişareler sırasında ve gelecekte bir panel kurulmasına yönelik herhangi bir talepte burada belirtilen hususlara ilişkin ek tedbirler ve iddialar ileri sürme hakkını saklı tutar" denildi.