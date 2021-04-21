“ABD'nin Çin'i yakalamak ve geçmek için elektrikli araç üretimini artırması gerekli”

Elektrikli otobüs imalatçısı Potera'nın Güney Carolina'daki fabrikasında sanal bir tur yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Dünyadaki en ciddi elektrikli otobüs ve araç tedarikçisi olmamız gerekli. Ancak şu anda Çin'in arkasından geliyoruz" dedi.

Çin'de otomotiv şirketleri 2020 yılında 1,3 milyon elektrikli binek araç satarken, ABD'deki üreticilerin satışı 328 bin seviyesinde kaldı.

Biden, altyapı yatırım planında sıfır emisyonlu otobüs ve araç üretim ve satışı ile şarj istasyonu sayısının artırılması için 174 milyar dolar harcama öngörmüştü. Bu harcama planı tüketicilere elektrikli araç alımı için 100 milyar dolar vergi indirimi sağlanmasını da içeriyor.