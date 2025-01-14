ABD'nin çip ihracat kısıtlaması AB'yi endişelendirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ile AB Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD'nin yeni düzenlemesiyle ilgili ortak bir açıklama yaptı.

"ABD'nin önlemlerinden endişeliyiz"

ABD'nin yapay zeka kullanımına yönelik gelişmiş çiplerin ihracatını bazı AB ülkelerine kısıtlayan kararına ilişkin tepki gösterilen açıklamada "ABD'nin bazı AB üyesi ülkelere ve şirketlerine gelişmiş yapay zeka çipi ihracatına erişimi kısıtlayan önlemlerinden endişeliyiz" denildi.

AB'nin, herhangi bir kısıtlama olmaksızın gelişmiş yapay zeka çipleri almasının hem ekonomik hem de güvenlik açısından ABD'nin menfaatine olduğu ifade edilen açıklamada, AB'nin ABD ile özellikle güvenlik alanında güçlü bir işbirliği yaptığı vurgulandı.

"Tedarik zincirinin oluşturulması gerek"

Açıklamada, AB ülkelerinin ABD için güvenlik riski oluşturmadığı ve ekonomik fırsatlar sunduğu belirtildi. AB tarafının bu endişeleri mevcut ABD yönetimiyle paylaştığı ifade edilirken, yeni ABD yönetimiyle yapıcı bir iletişim kurularak yapay zeka teknolojileri ve süper bilgisayarlar alanında güvenli bir transatlantik tedarik zincirinin oluşturulması gerektiği kaydedildi. Dün, ABD'nin yapay zeka çiplerinin ihracatına ilişkin yeni düzenleme duyurulmuştu.

Bu düzenleme kapsamında, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, İspanya, İsveç, Tayvan ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere 18 müttefik ve ortak ülkeye çip satışlarında herhangi bir sınırlama uygulanmayacağı, diğer ülkelere ise kısıtlamalar getirileceği açıklanmıştı. Bu düzenlemeyle birlikte, listedeki AB ülkelerinin ABD'den alabilecekleri yapay zeka çiplerinin sayısına sınırlamalar getirilmesi söz konusu olacak.