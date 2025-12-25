ABD'nin dev bankalarında 600 milyar dolarlık değer artışı

ABD'nin en büyük bankalarının piyasa değeri, deregülasyon adımları ve yatırım bankacılığı faaliyetlerindeki toparlanmanın etkisiyle 2025 yılında güçlü bir artış kaydetti. Sektör genelinde yaşanan canlanma, ABD bankaları ile Avrupalı rakipleri arasındaki farkın daha da açılmasına yol açtı.

Bankaların piyasa değeri 600 milyar dolar arttı

Financial Times'ın haberine göre, varlık büyüklüklerine göre ABD'nin en büyük altı bankası olan JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in toplam piyasa değeri, S&P Global verilerine göre yıl sonundaki 1,77 trilyon dolardan salı günü kapanışı itibarıyla 2,37 trilyon dolara yükseldi. Böylece söz konusu bankaların piyasa değeri yıl içinde yaklaşık 600 milyar dolar artmış oldu.

Buna karşılık, en değerli altı Avrupa bankasının toplam piyasa değerinin yalnızca 1 trilyon dolar seviyesinde kalması, 2008 küresel finans krizinden bu yana ABD bankaları ile Avrupalı rakipleri arasındaki makasın ne denli açıldığını gözler önüne serdi.

ABD bankalarının, art arda ikinci yılda da daha geniş S&P 500 endeksinden daha iyi performans göstermesi bekleniyor. 2008 krizinin ardından sıkı düzenlemelerle baskı altına alınan sektör, Trump yönetiminin birçok kuralı geri almaya başlamasıyla yeniden ivme kazandı.

RBC bankacılık analisti Gerard Cassidy, düzenleyici değişikliklerin etkisine dikkat çekerek, "Bu düzenleyici değişikliğin hisse fiyatları için ne kadar önemli olduğunu hafife alamazsınız" değerlendirmesinde bulundu.

Borç verme rehberliği iptal edildi

Bu yıl ABD'li düzenleyiciler, ülkenin en büyük bankalarına daha yüksek kaldıraç imkânı tanınmasını önerirken, sermaye gereksinimlerini belirleyen yıllık stres testlerinde de değişikliğe gitti. Ayrıca daha riskli kredilere ilişkin borç verme rehberliği iptal edildi.

Öte yandan bankalar, Basel III Endgame kapsamında öngörülen küresel sermaye kurallarının nihai uygulamasının, Biden yönetimi döneminde sunulan ilk taslağa kıyasla daha sınırlı yükümlülükler içereceğini öngörüyor.