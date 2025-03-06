ABD’nin ek vergileri Kanadalıların seyahat planlarını etkiledi

Kanadalılar, ABD’nin uyguladığı yeni gümrük vergileri nedeniyle tatil planlarını değiştirmeye başladı. The Canadian Press’in haberine göre, Donald Trump döneminde alınan ve Kanada’dan ithal edilen mallara yüzde 25’e kadar ek vergi getiren karar, Kanadalı turistlerin seyahat tercihlerinde önemli değişimlere yol açtı.

Önde gelen seyahat acentelerinden Flight Centre Travel Group Canada’nın verilerine göre, Şubat 2025’te ABD'ye yönelik rezervasyonlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oranında düştü. Ayrıca, her beş Kanadalı yolcudan en az biri son üç ay içinde ABD seyahat planlarını iptal etti.

Toronto merkezli sigorta şirketi Travel Secure Inc.'nin başkanı Martin Firestone, Trump karşıtı duyguların bu düşüşte büyük rol oynadığını belirterek, “İnsanlar ABD’ye gitmek istemiyor, 'Bize bunu yaptılar, biz de oraya gitmeyeceğiz' diyorlar” ifadelerini kullandı.

ABD’nin ek vergi kararı ve Kanada’nın misillemesi

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat’ta Kanada ve Meksika’dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin’den yapılan ithalata ise yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getiren kararnameyi imzalamıştı. Kanada’dan ithal edilen enerji kaynaklarına yüzde 10 oranında ek vergi uygulanırken, tarifelerin 4 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.

Ancak Trump, Kanada ve Meksika’nın sınır güvenliğine yönelik önlemler alması şartıyla bu tarifelerin 1 ay süreyle askıya alındığını duyurmuştu. Bu sürenin dolmasıyla, ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25’lik ek vergi dün itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bu duruma sert tepki göstererek, ABD'nin Kanada'ya karşı bir ticaret savaşı başlattığını belirtti. Trudeau, ABD’den ithal edilen 155 milyar dolar değerindeki mallara aynı oranda ek vergi uygulanacağını açıkladı.

Bu ekonomik gerilim, Kanada’da ulusal düzeyde vatanseverlik duygularını artırırken, birçok Kanadalı, ABD yerine Avrupa ve Karayipler gibi alternatif tatil destinasyonlarını tercih etmeye başladı. Uzmanlar, bu durumun turizm sektöründe uzun vadeli değişikliklere yol açabileceğini değerlendiriyor.