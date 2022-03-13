ABD'nin Erbil’deki konsolosluğuna füze saldırısı

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yerel medya Rudaw'a yaptığı açıklamada, ABD konsolosluğuna yönelik "terör saldırısı" olduğunu söyledi.

Saldırının füzelerle yapıldığını aktaran Hoşnav, olaydan sonra kentteki güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini aktardı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi ise, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurdu.

"Saldırı, Irak dışından yapıldı"

Anti-Terör Birimi’nin resmi Facebook hesabından saldırıya ilişkin açıklamada “Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." denildi.

Hasar dışında can kaybı olmadığı belirtilen açıklamada, saldırının "doğudan yönlendirildiği" ifade edildi.

Saldırının gece saat 01.00'de gerçekleştiği belirtilen açıklamada, 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı kaydedildi.

ABD, saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile Erbil'deki başkonsolosluğuna yapılan füze saldırısını kınadı. Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ve konsolosluğunun zarar görmediği bildirildi.

Olayın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından soruşturulduğu belirtilen açıklamada, bu ''korkunç saldırı'' ve şiddet olayı kınandı.